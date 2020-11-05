Степанакерт, , 20:38 — REGNUM Несколько небольших групп ВС Азербайджана уничтожены в районе карабахских сёл Карин Так и Лисагор, сообщает 5 ноября пресс-служба Армии обороны Арцаха (Карабаха).

Солдаты Армии обороны Нагорного Карабаха Nkrmil.am

По данным карабахского военного ведомства, в этом районе продолжаются операции по поиску и уничтожению разведывательно-диверсионных групп.

Кроме того, утверждается, что на направлении города Шуши было выявлено и уничтожено артиллерийским огнем скопление бронетехники ВС Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Общее число жертв военного конфликта остается неизвестным, так как Баку засекретил данные о потерях вооруженных сил.

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