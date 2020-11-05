Пекин, , 20:37 — REGNUM По случаю 50-летия установления между Китаем и Италией дипломатических отношений главы МИД двух стран Ван И и Луиджи Ди Майо обменялись поздравительными телеграммами, сообщает 5 ноября Синьхуа.

Упомянув о тесном взаимодействии двух стран в борьбе с эпидемией коронавируса, китайский министр отметил традиции стабильности и углубления обменов и сотрудничества во всех сферах, которые сложились между ними в прошедшие полвека. В условиях происходящих в мире серьезных перемен Китай, по словам главы МИД, готов принять дополнительные меры по укреплению взаимного доверия, координации и сотрудничества, наполнив максимальным содержанием двусторонние отношения стратегического партнерства.

Л. Ди Майо, в свою очередь, особо подчеркнул противоэпидемическое сотрудничество Рима и Пекина, а также взаимодействие в противостоянии другим глобальным вызовам. Он обратил внимание на конструктивную роль двусторонних связей в ООН и на других международных площадках.