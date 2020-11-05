Вашингтон, 5 ноября 2020, 20:22 — REGNUM Никаких нарушений на президентских выборах в США не зафиксировано, пишет 5 ноября Stuttgarter Zeitung.
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В интервью изданию глава миссии наблюдателей от ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что обвинения президента США Дональда Трампа в манипуляциях на выборах беспочвенны.
По словам Линка, никаких нарушений на выборах не найдено, обработка голосов по почте была проведена профессионально.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что на выборах произошли нарушения, и подал в суд, требуя остановить обработку избирательных бюллетеней в ряде штатов.
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