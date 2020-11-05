Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Никаких нарушений на президентских выборах в США не зафиксировано, пишет 5 ноября Stuttgarter Zeitung.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В интервью изданию глава миссии наблюдателей от ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что обвинения президента США Дональда Трампа в манипуляциях на выборах беспочвенны.

По словам Линка, никаких нарушений на выборах не найдено, обработка голосов по почте была проведена профессионально.

Линк «Утверждения Трампа о манипуляциях беспочвенны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что на выборах произошли нарушения, и подал в суд, требуя остановить обработку избирательных бюллетеней в ряде штатов.

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