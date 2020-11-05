Приштина, , 20:31 — REGNUM Вступившая 5 ноября на пост исполняющей обязанности президента Косово Вьоса Османи в 17:00 по местному времени обратилась к согражданам с первой речью в новом качестве.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи подчеркнула, что в нынешний период Косово нуждается в сильном руководстве.

Вьоса Османи Я выражаю уважение всем тем, кто проявил доверие к нашим институтам и ответил на приглашения Специального трибунала. Битва за государтсвостроительство — это самая сложная битва. В это время требуется сильное руководство. Нам нужна солидарность. Я буду продвигать ценности, я буду работать над тем, чтобы Косово становилось государством и мечты граждан сбывались.

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Комментируя обвинительные акты Специального трибунала по Косово в отношении бывшего президента Косово Хашима Тачи и других лидеров бывшей УЧК (алб. Армия освобождения Косово), Османи подчеркнула: «Сербия убила в Косово 13 тысяч человек. Мы, косовские албанцы, были жертвами, Сербия творила преступления. Мы должны все сказать: Господи, благослови Косово, его народ и друзей!»

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