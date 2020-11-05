Ватикан, , 20:32 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 5 ноября нанес официальный визит в Ватикан, где встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хоти обсудил с духовным лицом диалог Сербии и Косово, процесс либерализации визового режима между ЕС и Косово, а также проблему непризнания Косово пятью странами Евросоюза — Испанией, Грецией, Словакией, Румынией и Кипром. Также глава правительства Косово рассказал о тех правах, которыми пользуются в крае сербы.

Косовский политик поблагодарил католическую церковь за поддержку народа Косово, которая способствует установлению устойчивого мира на Западных Балканах.

Стороны обсудили возможность углубления сотрудничества посредством подписания меморандумов о взаимопонимании.

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