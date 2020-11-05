* ИГ — запрещённая в России организация

Афины , , 19:33 — REGNUM Один из главарей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестован в Греции, пишет 5 ноября «Вима».

Террориста поймали сегодня, 5 ноября, в городе Триполи на острове Пелопоннес. Им оказался выходец из Таджикистана, проживавший в Греции в статусе беженца.

К террористической группировке он активно примкнул в Сирии и в Ираке, куда попал через Турцию. На Ближнем Востоке он принимал участие в боевых действиях на стороне террористов.

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Напомним, как сообщала Guardian, главарём всей группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля, или Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

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