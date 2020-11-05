Портленд, США, , 19:20 — REGNUM После общенациональных выборов полиция США арестовала 11 участников протеста в Портленде и не менее 50 участников протеста в Нью-Йорке, 5 ноября сообщает агентство Reuters.

Арест U.S. Air Force

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

По сообщению полиции Портленда, у арестованных были изъяты фейерверки, молотки и одна винтовка. О пострадавших среди протестующих и полицейских не сообщается.

Также известно, что в Денвере было произведено четыре ареста после столкновения протестующих с полицией. Аресты также производились во время демонстраций в Миннеаполисе.

Читайте также: Эксперт оценил вероятность гражданской войны в США после выборов