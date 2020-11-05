Приштина, , 19:13 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 5 ноября официально заняла пост исполняющей обязанности президента Косово. Ранее в ИА REGNUM сообщалось, что ее предшественник Хашим Тачи подал в отставку после подтверждения обвинения Специального трибунала по Косово в Гааге.

Вьоса Османи Facebook.com/VjosaOsmaniMP

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на новом посту Османи сможет находиться не дольше полугода. В течение этого срока парламентом Косово должен быть избран новый президент. Оппозиция настаивает на том, что избрание президента должно состояться после проведения парламентских выборов, в то время как правящая коалиция намерена избрать кандидата из числа лояльных лиц.

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Свои претензии на пост президента края уже выдвинул глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай, который всего год назад был вынужден покинуть пост премьер-министра после получения обвинения из Гааги.

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