Брюссель, , 19:10 — REGNUM В четверг, 5 ноября, на сайте Европейского союза было опубликовано заявление Европейского союза по случаю подтверждения обвинительнений в отношении бывшего президента Косово Хашима Тачи, его преемника на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели и других бывших функционеров УЧК (алб. Армия освобождения Косово).

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В заявлении говорится, что Евросоюз поддерживает работу Специального трибунала по Косово и настаивает на том, что плотное сотрудничество с его институтами и демонстрация приверженности Косово курсу на установление верховенства права и закона является необходимым элементом продвижения Косово и Западных Балкан по пути евроинтеграции.

В Евросоюзе с удовлетворением отметили, что Тачи все-таки согласился пойти на сотрудничество с Трибуналом и выразили убежденность в том, что после его отставки представители Косово обеспечат преемственность властных институтов в соответствии с косовским законодательством.

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