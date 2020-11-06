Анкара, , 03:21 — REGNUM Турция, которая последнее время стремится спроецировать свою волю на весь окружающий ее регион, по видимому, не встречает достаточного отпора. Почему это впечатление обманчиво, а управа на Анкару при необходимости найдется, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Турецкие солдаты в Сирии Msb.gov.tr

Воевать за Армению напрямую, беря на себя ответственность за все, что нагородил последний руководитель этой страны, для России было бы нелогично. С другой стороны, излишнее осмеление Турции в направлении России тоже не должно оставаться неоцененным Москвой.

Поэтому закономерными выглядят события, произошедшие на севере Сирии, где под бомбардировку, закончившуюся уничтожением большого числа бойцов и командиров, попала база протурецкой группировки «Файлак аш-Шам». Дело в том, что именно эта группировка служит стержнем и опорой для всех турецких действий на территории Сирии. А удар по ней, нанесенный российской авиацией — достаточно прозрачный намек. Поняли ли это в Турции? Читайте статью Владимира Васильева «Россия применит в отношении Турции стратегию на истощение».