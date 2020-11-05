Степанакерт, , 18:48 — REGNUM Азербайджанские вооруженные силы подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу города Мартуни, Шуши и Степанакерт, сообщает 5 ноября госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на своей странице в Facebook.

Реактивная система залпового огня азербайджанской армии Mod.gov.az

По данным ведомства, Мартуни обстреливает тяжелая артиллерия, а Шуши и Степанакерт подвергаются воздействию РСЗО «Град».

"В Мартуни азербайджанские ВС применили тяжелую артиллерию. В городе была один раз объявлена воздушная тревога. Шуши периодически обстреливался из РСЗО «Град», там имеются большие разрушения, целями были гражданские объекты и объекты общественного значения. В течение дня дважды ракетному обстрелу подвергся Степанакерт. К счастью, здесь больших разрушений не зафиксировано… Пострадавших, по предварительным данным, нет», — указано в сообщении госслужбы НКР.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Общее число жертв военного конфликта остается неизвестным, так как Баку засекретил данные о потерях вооруженных сил.

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