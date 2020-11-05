Вена, , 18:40 — REGNUM Итоги президентских выборов в Белоруссии (9 августа 2020 г.) Минску следует признать недействительными, сообщается в докладе ОБСЕ от 5 ноября.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным организации, есть «неопровержимые доказательства» фальсификации итогов выборов, а также нарушений прав человека со стороны белорусских силовиков «в ответ на мирные демонстрации и протесты».

Из-за нарушений на этих выборах Минск, отмечает европейская организация, должен отменить итоги голосования. Затем в Белоруссии рекомендовано провести «новые настоящие президентские выборы на основе международных стандартов».

На этих новых выборах должны присутствовать наблюдатели от ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Белоруссии ЕС принял решение ввести санкции из-за «нарушений на выборах». Брюссель не признал избрания Александра Лукашенко на пост президента.

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