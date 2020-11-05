Филадельфия, США, , 18:12 — REGNUM В Пенсильвании озвучили результаты подсчета 91% бюллетеней выборов президента США, 5 ноября сообщает агентство Associated Press.

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Кандидат от демократов Джо Байден сократил отставание от действующего президента США Дональда Трампа на половину процента, до 2,1%. Теперь у Байдена 48,3%, у Трампа — 50,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября представители Трампа заявили, что демократы пытаются «украсть» победу президента США в Пенсильвании.

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