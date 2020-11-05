Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 5 ноября потребовал остановить подсчет голосов прошедших в стране президентских выборов.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Остановите подсчёт!» — написал Трамп в Twitter.

Лидерство на выборах на данный момент у кандидата от демократов Джо Байдена, однако в восьми штатах ещё не ясен победитель — подсчет не выявил лидера, либо результат оспаривается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 ноября штаб Трампа объявил, что будет оспаривать результаты выборов в Неваде из-за возможных фальсификаций. Результат выборов в штате пока не объявлен.

Также команда Трампа заявляла о нарушениях в Мичигане и Висконсине, где победителем был объявлен Байден, и в Пенсильвании, где пока идет подсчет и лидирует Трамп.

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