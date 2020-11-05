Киев, , 17:59 — REGNUM Народные депутаты от фракции «Слуга народа» зарегистрировали законопроект, которым хотят изменить количество судей Конституционного суда, необходимых для принятия решений.

Здание Конституционного суда Украины Dezidor

Об этом 5 ноября через социальные сети и в телеэфире сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Депутат отметила, что Большая палата КСУ рассматривает наиболее важные дела, касающиеся государственной политики, поэтому парламентарии предлагают детализировать порядок ее деятельности, чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение дел.

В частности, «Слуга народа» предлагает установить в законе, что для принятия решений и выводов Большой палатой КСУ требуется не менее 12 голосов судей, что составляет две трети от конституционного состава суда — вместо 10 голосов, как сейчас.

«Это обеспечит взвешенность и консолидацию позиции суда», — уверена Кравчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе депутата Рады уже озвучили заявление к судьям Конституционного суда с призывом «принять меры по восстановлению действенности функционирования суда и уйти в отставку по собственному желанию».

Крайним выходом из нынешнего кризиса считается законопроект президента Зеленского, который предлагает Раде попросту уволить нынешний состав КСУ (хотя формально таких полномочий у парламента нет).