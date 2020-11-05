Ереван, , 17:57 — REGNUM Прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту использования армией Азербайджана беспилотников для нанесения ударов по территории Республики Армения, сообщает 5 ноября пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что азербайджанские беспилотники были сбиты подразделениями ПВО ВС Армении в районе поселков Хачахпюр, Шатджрек, Мец Масрик-Акунк Гегаркуникской области.

«4 ноября 2020 года, с 19:30 до 21:30, Азербайджан, нарушив вступившее в силу 12 мая 1994 года трехстороннее соглашение о прекращении огня, одобренное Генеральной Ассамблеей ООН, вдобавок нарушив Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, использовал запрещенные средства и методы ведения войны на почве национальной ненависти, преднамеренно взяв под прицел гражданское население мирных населенных пунктов Республики Армения», — указано в сообщении пресс-службы.

Дело возбуждено отделом прокуратуры Армении по надзору за расследованием особо важных дел против военной службы по статьям «Развязывание или ведение агрессивной войны», «Совершение во время вооруженных конфликтов убийства, в отношении лиц, не принимавших непосредственного участия в военных действиях», а также «Нападение на гражданское население и на объекты».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. ВС Армении, НКР и Азербайджана несут крупные потери и обвиняют друг друга в ударах по мирному населению и по гражданской инфраструктуре.

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