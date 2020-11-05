Киев, , 17:46 — REGNUM Своим отказом от переговоров по закупкам единственной в мире российской вакцины от коронавируса украинская власть в очередной раз поставила свои политические амбиции выше жизней миллионов граждан нашей страны.

Об этом на брифинге в кулуарах Рады сегодня, 5 ноября, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик заявил, что на сегодня о закупках российской вакцины объявила одна из частных клиник Израиля, а Белоруссия договорилась о совместном производстве вакцины на своей территории. В целом, в мире уже 50 стран выразили готовность покупать или производить российскую вакцину — просто потому, что других вакцин от коронавируса не существует.

«Надо исходить из того, что если эти вакцины запущены в массовое применение в России, и это, как считают ученые России, помогает в борьбе с коронавирусом, то это надо делать, а не рассказывать и вести дискуссии философского смысла, что, если это Россия — это плохо. Но ведь других вакцин ни одна страна пока не изобрела», — отметил Медведчук.

По словам народного депутата, Зеленский и вся украинская власть даже не собираются заботиться о здоровье миллионов украинцев.

«Я не понимаю действия украинской власти, президента, правительства, которые занимаются непрофессиональными, примитивными и ограниченными рассуждениями, вместо того чтобы откликнуться на то предложение, которое было получено мною в беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о возможности поставки вакцины на территорию Украины для защиты украинских граждан, и заняться вопросами переговоров или о совместном производстве, или о совместном допуске для регистрации этого средства на территории Украины… Не ждать того, чего нет и того, что только обещают без конкретных условий, без конкретных обстоятельств, а думать о здоровье людей. Вот если бы исходили из того, что на первом месте и во главе угла здоровье людей, защита населения Украины от коронавируса, тогда бы они действовали так, как действуют вот эти 50 стран мира, которые уже обратились за помощью в вопросе приобретения российской вакцины для защиты своего населения», — подчеркнул лидер оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре Медведчук провел успешные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным относительно поставок российской вакцины от коронавируса на Украину, но президент Зеленский дал понять, что не намерен воспользоваться этими договоренностями.

Ситуация на Украине с заболеваемостью коронавирусом ухудшается с каждым днем, 5 ноября был зафиксирован очередной антирекорд по количеству больных за сутки.

Сегодня же премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца текущего месяца в стране может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний Covid-19 в сутки, а конца года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.