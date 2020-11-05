Баку, , 17:41 — REGNUM Военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе осуществляются в рамках выполнения резолюций Совбеза ООН, сообщает 5 ноября EFE.

Солдаты азербайджанской армии Mod.gov.az

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С таким заявлением выступил азербайджанский президент Ильхам Алиев:

«Основные принципы фактически требовали освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Армения не хотела сделать этого добровольно, поэтому нам пришлось заставить их».

Напомним, по Карабаху СБ ООН принял четыре резолюции — 822, 853, 874 и 884. Они были приняты с 30 апреля по 12 ноября 1993 г.

Первая — это Резолюция № 822. Её инициировал Азербайджан, но он же отказался выполнять её.

Документ требовал «немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях установления прочного прекращения огня».

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