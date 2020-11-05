Белград, , 17:44 — REGNUM Пресс-секретарь Европейского союза Питер Стано 5 ноября на пресс-конференции заявил, что в ЕС приняли к сведению новость о подтверждении обвинительного приговора против президента временных учреждений Косово Хашима Тачи и его отставке и продолжает наблюдать за дальнейшим развитием ситуации в Косово. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Мы всегда стремились воздерживаться от комментариев обвинительных приговоров против отдельных лиц и судебных процессов, которые ведутся в Специальном трибунале в Гааге», — добавил Стано.

Отвечая на вопрос о том, как подтверждение обвинительного приговора против Хашима Тачи и его отставка повлияют на диалог Беогрда и Приштины, Стано отметил, что ЕС выступит с более конкретными заявлениями позже, после рассмотрения дальнейшего развития ситуации в Косово и Метохии.

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