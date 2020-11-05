Киев, , 17:35 — REGNUM Часть судей Конституционного суда Украины временно отказалась от участия в работе институции.

На Украине Александр Горбаруков

Об этом вечером 5 ноября сообщило украинское издание «Новое время» со ссылкой на свои источники в КСУ.

Издание отмечает, что речь идет как минимум о четырех судьях КСУ, включая заместителя главы суда Сергея Головатого.

Подчеркивается, что эти же судьи голосовали против решения относительно отмены т.н. «антикоррупционных законов».

Отказавшиеся работать судьи заявили, что их решение связано с публичным резонансом вокруг работы КСУ, в том числе — с публикациями в СМИ проектов его решений, что является недопустимым.

ИА REGNUM напоминает, что 4 ноября судья КСУ Сергей Сас передал обращение в СМИ, в котором заявил, что последние события вокруг суда связаны с решением, которое суд подготовил по представлению о разъяснении «земельных статей» конституции. По его словам, утверждение решения судом является реальной угрозой для так называемой земельной реформы.

До этого Верховная рада призвала судей нынешнего состава КСУ для решения нынешнего политического кризиса добровольно подать в отставку.