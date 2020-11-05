Москва, , 17:19 — REGNUM Если Джо Байден станет президентом США, то экономика США рухнет ещё значительнее, чем при относительно «нейтральном» прогнозе в случае сохранения президентского кресла за Дональдом Трампа. Об этом 5 ноября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

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«Мы провели моделирование плана Байдена и плана Трампа. В результате мы получили замечательную картинку: отличие состоит в том, что если выполнять программу Трампа, конечно, американская экономика падает, но не сильно быстрее, чем мировая в целом. В общем, ситуация находится под контролем», — заявил Хазин.По его словам, если последует второй президентский срок президента Дональда Трампа, максимальный спад в ближайшие два года в США составит около 20%.

«А вот исполнение плана Байдена в том виде, в каком он его будет исполнять — это спад американской экономики вдвое в течение ближайших двух лет. То есть это коллапс», — указал он.

«Это может произойти по очень простой причине: в Соединённых Штатах Америки накоплены очень большие долги. И чрезвычайно сложно, с одной стороны, разруливать эти долги так, чтобы кредиторы что-то получали, а с другой — чтобы сохранить спрос. Потому что вся американская экономика держится на стимулировании спроса среднего класса», — пояснил эксперт.