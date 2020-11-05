Москва, , 17:18 — REGNUM Стороны вооруженного конфликта в Карабахе должны на практике двигаться к прекращению огня и не допускать вмешательства внешних сил, заявила 5 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Мюнхене President.az

МИД России призывает Баку и Ереван проявлять сдержанность и вести ситуацию к деэскалации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что переброска боевиков в Карабах грозит созданием террористического анклава

«Мы призываем стороны проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил. Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что из-за переброски в зону карабахского конфликта боевиков с Ближнего Востока в Закавказье может образоваться террористический анклав.

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