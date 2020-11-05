Киев, , 17:21 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль исключает проблемы с МВФ из-за нынешнего конституционного кризиса в стране.

Денис Шмыгаль Kmu.gov.ua

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 5 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По оценке Шмыгаля, МВФ «вполне понимает» реформаторские стремления нынешних властей Украины, поэтому финансирование и выполнение текущей программы продолжится.

«Украина… четко декларирует и показывает свои европейские намерения. Свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все остальные реформы, которые прописаны в наших международных обязательствах», — заявил премьер.

При этом Шмыгаль не стал комментировать, когда возможен приезд миссии МВФ в Киев и выплата фондом очередного кредитного транша.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко допустил, что конституционный кризис повлияет на финансовые отношения с западными партнерами. В наихудшем для Киева варианте, отметил министр, Украина рискует потерять в общей сложности около $5 млрд финансовой помощи, в т.ч. деньги МВФ.