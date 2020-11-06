Москва, , 09:36 — REGNUM Запрет на осуществление детальности на территории Франции для турецкой националистической группировки «Серые волки» вызвал бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 5 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Ну, просто молодцы! Столько лет можно было и вдруг запретили! Смешно! Лучше бы Франция приняла ислам и сразу бы избавилась от всех проблем!», — пишет пользователь под псевдонимом Резидент.

Многие комментаторы с удивлением обнаружили для себя, что до этого момента данное радикальное общество было не запрещено во Франции и в полную силу осуществляло свою деятельность.

«И эта группировка была не запрещена? И ещё в других странах Европы она есть? Тогда что вы хотите господа французы? Вы эту жизнь сами себе устроили!», — пишет Вера К.

Пользователи считают, что раз долгое время Франция не предпринимала в отношении подобных организаций никаких действий, то это означает, что она сама культивировала на своей территории радикалов.

«Ну, так, а Макрон разве не сам всё сделал для того, чтобы у него терроризм в стране процветал? Просто следствие всей политики ЕС последнего десятилетия», — считает Ирина П.

Отдельные комментаторы призвали власти Франции не останавливаться только на запретительных мерах, а выслать радикалов на их Родину. Таким образом, уверены граждане, в стране будет наведён порядок.

«Что значит запретил? У них наверняка есть все адреса, явки. Надо просто по всей Европе собрать их всех, упаковать и отправить обратно на родину к султанчику. Уверен, они уже там сами между собой перегрызут друг друга!», — написал пользователь под псевдонимом «БК».

Напомним, 4 ноября на территории Франции вступил в силу запрет на осуществление детальности для турецкой националистической группировки «Серые волки».