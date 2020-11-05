Москва, , 17:02 — REGNUM Масштабные фальсификации и административный ресурс открывают возможности для президента США Дональда Трампа перспективу для политической победы в противостоянии с Демократической партией. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на телеканале «Россия 24».

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Думаю, в данной ситуации у Трампа появляется серьёзная возможность и, главное, желание сделать то, что демократы сделали по отношению к нему, когда он победил в 2016 году», — заявил Мухин.

«То есть создать чудовищную ситуацию, когда демократы будут вынуждены оправдываться. И даже не помогут ни средства массовой информации, ни какие-то иные ресурсы, которые они используют. Пожалуй, здесь Трамп вполне может выйти победителем», — указал он.