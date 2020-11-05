Москва, , 16:59 — REGNUM Переброска в Нагорный Карабах боевиков джихадистских группировок с Ближнего Востока может обернуться возникновением террористического анклава в Закавказье, заявила 5 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сирийские боевики Freedom House

Она еще раз подтвердила, что МИД РФ располагает информацией о продолжающейся переброске ближневосточных террористов в Нагорный Карабах для участия в боях на стороне Азербайджана.

«По поступающей информации, в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с Ближнего Востока, у которых, как мы уже говорили, руки по локоть в крови, в зону нагорнокарабахского конфликта. Речь идет о радикально настроенных наемниках. Они исповедуют идеологию джихадизма. Все это не может не вызывать у нас серьезной обеспокоенности, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава теперь уже в Закавказье», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карабахе армянская сторона уже показывала видеозаписи допросов пленных сирийских боевиков, воевавших на стороне ВС Азербайджана.

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