Бишкек, , 16:51 — REGNUM Из-за плохого состояния здоровья криминальный авторитет Камчыбека Кольбаев, также известный как «вор в законе» по прозвищу «Коля-киргиз» был переведен в исправительную колонию №47. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности Киргизии.

В камере Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В ведомстве отмечают, что спецслужбы республики продолжают вести расследование в отношении Кольбаева в рамках досудебного производства по факту создания преступной организации и участия в ней.

Госкомитет нацбезопасности Киргизии обратился к киргизстанцам с призывом «не распространять слухи о якобы скором освобождении Камчыбека Кольбаева».

Отметим, что сотрудники киргизстанских спецслужб задержали криминального авторитета Камчыбека Кольбаева в одном из спортивных клубов столицы Киргизии 22 октября 2020 года.