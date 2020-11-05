Атланта, США, , 16:50 — REGNUM Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер 5 ноября сообщил в интервью Channel 2 Action News, что в штате осталось подсчитать 25 000 голосов, результат подсчета будет к полудню (около 20:00 мск).

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По предварительной информации, в Джорджии с небольшим отрывом лидирует действующий президент США Дональд Трамп.

Результат выборов еще неизвестен в Джорджии, Пенсильвании, Неваде, Северной Каролине и Аляске. В Аризоне, Мичигане и Висконсине штаб Трампа потребовал пересчета голосов.

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