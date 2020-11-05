Москва, , 16:48 — REGNUM Демократическая партия США ставит своё положение под угрозу, допуская массовые нарушения на выборах. Об этом 5 ноября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

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«Я считаю, что вскрытие всей этой картины даст самый неожиданный результат. Более того, я не исключаю, что в некотором смысле тут команда Трампа сыграла в поддавки, чтобы противоположной стороне нельзя было вывернуться», — заявил Хазин.

Он отметил, что в ходе выборов была выявлена масса различных нарушений.

«Мы видели уже столько кадров, как комиссия, которая занимается просмотром бюллетеней… она сидит за стеклом, наблюдатели отдельно. Так вот, это стекло изнутри заклеивается бумагой. Находятся данные про избирателей 1900 года рождения, 1902 года рождения, которые прислали письма. И говорили они, как мы знаем, все как один за Байдена», — отметил он.

Однако процесс может затянуться на долгие, предупредил экономист.

«Вспомните, сколько времени происходило Уотергейтское дело, когда, в общем, ситуация скрывалась-скрывалась-скрывалась, и Никсон, который выиграл выборы феноменально в 1972 году в результате был вынужден уйти», — отметил Хазин.

«У меня достаточно твёрдая уверенность, что по итогам раскрутки этой ситуации Трамп будет объявлен победителем», — подчеркнул он.