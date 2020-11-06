Москва, , 09:44 — REGNUM Идея главы Белоруссии Александра Лукашенко, которую поддержал президент России Владимир Путин, о покупке в России месторождения нефти, вызвала неоднозначную реакцию сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 5 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Ст. 9 Конституции Российской Федерации. 1. Часть первая комментируемой статьи призвана подчеркнуть значение природных ресурсов как достояния всего общества. … Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Что поэтому поводу думает Конституционный суд?», — обращается Plakhotkina E.

Многие комментаторы пришли к выводу, что таким образом российские власти решили оказать поддержку действующему президенту Белоруссии на фоне протестных акций на территории республики.

«Экономисты подсчитали, что за последние 10 лет Россия оказала Белоруссии помощь приблизительно на 100 миллиардов долларов, или, в среднем, на 10 миллиардов долларов в год. Только за счёт этого Лукашенко удаётся как-то поддерживать экономическую стабильность и сохранять устаревшие и нерентабельные предприятия. А сейчас, из-за протестов и ухудшения отношений с Польшей, Литвой, Украиной и странами Европы, Лукашенко потребуется намного больше денег. Так что, это ещё один вариант оказания финансовой помощи Белоруссии, а точнее, Лукашенко», — считает Михаил К.

Другие призвали власти России не обделять других «друзей» России и оказать им помощь точно также, как и Белоруссии. По видению граждан, они просто не понимают, почему Лукашенко постоянно удаётся получать у Российской Федерации финансовую помощь.

«Продажа нашего сырья конечно не есть гуд. Но это будет уже прецедент. «Братская» Армения находится в еще более худшем экономическом положении, нежели Беларусь. Не блещут экономическими показаниями Таджикистан, Киргизия, Молдова. С этого года ЕС начинает потихоньку сворачивать финансовую помощь «Трибалтийским» странам. У Грузии, мягко говоря, с финансами не весело. Так может поможем и им? Ну, а что мелочится?», — пишет пользователь populowandrei.

Нашлись и те, кто призвал власти России поступить более практично и предоставит Белоруссии лишь право аренды на месторождение нефти. Таким образом, уверены граждане, Россия сумеет получить выгоду из данного соглашения.

«Продать месторождение нельзя ни в коем случае! Это всë равно, что зарезать курицу, несущую золотые яйца. В крайнем случае можно допустимо сдать месторождение в аренду и не 49 лет и, тем более на 99 лет, а допустим лет на 20, с возможностью продления срока аренды, если Россия посчитает это возможным и выгодным. В договоре аренды, обязательно оговорить квоту, на годовой объëм добываемой продукции. А Российские эксперты должны просчитать, что в результате нам даст эта аренда, целесообразна она или — нет», — написала Motilda.

Напомним, 5 ноября президент России Владимир Путин поддержал идею своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Минском месторождения нефти на территории РФ.