Москва, , 16:38 — REGNUM На последних выборах президента США произошли беспрецедентные нарушения. Об этом 5 ноября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

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«Действительно, ход неожиданный. Американцы, мне кажется, сами не ожидали при таких возможностях со стороны своих избирательных комиссий. Чего стоит штат Мичиган, где 200 тыс. голосов добавилось одному кандидату — догадайтесь, кому, конечно же Байдену, — и при этом ни один кандидат, а их больше чем два в США, не получил ни одного голоса», — заявил Стариков.

«Если бы это случилось в России, наши либералы начали бы вспоминать всевозможные математические модели и говорить нам, что это невозможно», — указал он.