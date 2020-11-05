Москва, , 16:33 — REGNUM У президента США Дональда Трампа всё меньше остаётся шансов на удержание власти. Об этом 5 ноября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

Статуя Свободы Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Я думаю, что дело идёт к тому, что у Трампа шансов становится всё меньше», — заявил Стариков.

В то же время, по его словам, повышенная политическая неопределённость будет ещё долго сохраняться.

«Чем больше хаоса, чем больше неопределённости, непрогнозируемых вещей, тем меньше потребление, тем меньше вкладываются в будущее производство, тем больше изменений того самого нового порядка, который сегодня, мне кажется, уже очевиден для всех», — указал Стариков.