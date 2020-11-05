Москва, , 16:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский дал высокую оценку президентским выборам в США, отметив наличие перекосов.

Владимир Жириновский Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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"В США состоялись блестящие выборы. Это вершина демократии. Ранее мы наблюдали такие же выборы в Польше. И там, и там кандидаты до последнего идут ноздря в ноздрю, вся политическая система бурлит, явка достигла рекордных показателей», — отметил Жириновский.

При этом парламентарий указал на ряд перекосов, в их числе — привлечение административного ресурса.

Кроме того, по мнению депутата, выборы в США подтвердили необходимость отмены в России досрочного голосования.

«Досрочное голосование недопустимо нигде. Не должно быть никакого голосования по почте, на дому или в интернете. Везде голосование только через «электронные урны», — уверен Жириновский.

Также, полагает лидер ЛДПР президентские республики себя изжили и необходимо готовиться к переходу на парламентские республики. В этой связи он высокого мнения об устройстве в США партийной системы.

«Нужно сокращать количество депутатов. В Конгрессе США, например, оставить только 200 человек вместо 435, Сенат вообще упразднить. Везде только однопалатный парламент должен быть», — полагает он.