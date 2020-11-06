Москва, , 09:56 — REGNUM Рекорд по числу полученных на выборах голосов избирателей во время президентской гонки в США, который побил кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, вызвал споры в сети. Граждане выразили своё мнение 5 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Многие комментаторы пришли к выводу, что данный рекорд стал результатом махинаций со стороны кандидата от Демократической партии. Они указали на странности, связанные с голосованием по почте.

«Ну, если после подсчёта откуда-то взявшихся почтовых голосов в последние минуты их оказалось на 200 тысяч больше (и причем все за Байдена), чем зарегистрированных избирателей, то конечно мог и победить», — написала Galina R.

Некоторые комментаторы оказались уверены в том, что подобный выбор избирателей свидетельствует о принципе, согласно которому люди проголосовали против действующего президента США Дональда Трампа, а не за его соперника.

«Видимо, принцип теперешнего голосования в США такой же, как и на последних выборах на Украине: «Голосуем за кого угодно, но лишь бы не за действующего президента», — написал Зенон Б.

Тем не менее, ряд пользователей считают обоих кандидатов на пост президента США настроенными против Российской Федерации. И в зависимости о того, кто придёт к власти в Вашингтоне, никакого потепления в отношениях с Москвой не произойдёт.

«Кто бы не победил на выборах и победившие, и проигравшие обвинят Россию, правда пока не определились в чём», — пишет Анатолий Н.

Нашлись и те, кто выразил своё безразличие к политической ситуации в Америке. Граждане призвали больше внимания уделять внутренним проблемам и е отвлекаться на внешний информационный «шум».

"Хрен редьки не слаще, нам вообще все равно. По внешней политике к России обе партии одинаково относятся, а что там у них творится, мне тоже не интересно», — поделился мнением пользователь Майкл.

Напомним, 5 ноября кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден побил рекорд страны по числу полученных на выборах голосов избирателей.