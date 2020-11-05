Москва, , 16:30 — REGNUM В США не видно значимых выступлений в защиту конституционного порядка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Флаг штата Мэн

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«Трамп будет подавать в суды и выводить дело на Верховный суд, но не факт, что ему это удастся. Мы не видим значимых выступлений в защиту конституционного порядка в США. Мы не видим американцев, готовых защищать закон и бороться против фальсификации выборов. На сегодняшний день либералы побеждают. Их победа неокончательная и неустойчивая, — сказал Делягин. — Более того, пересчет голосов представляется неизбежным в ряде значимых мест. Иными словами, это все затянется до 14 декабря включительно. И может быть, даже до 21 декабря. И все это время будут идти суды. Еще нужно учесть, что в США есть замечательный штат Мэн, где есть четыре выборщика, которые могут голосовать как угодно».

И, как пояснил Делягин, если разрыв будет незначительным, то эти четыре выборщика могут определить судьбу президента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал о фальсификациях на выборах президента США.

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