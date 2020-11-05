Москва, , 16:28 — REGNUM Задача кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена — дожить до подведения итогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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«Сейчас в США все относительно спокойно и дестабилизации не наблюдается. Но мы видим совершенно откровенную фальсификацию выборов в ключевых штатах. И мы видим полное господство либералов в медиа, в том числе в социальных. Это не позволяет донести факты о фальсификациях до людей, — сказал Делягин. — Если все будет идти, как сейчас, то президентом становится Байден. Его главная задача — дожить до дня подведения итогов. И дальше президентом становится Камала Харрис, которая занималась поставкой заключенных для американских частных тюрем. В основном это были мексиканцы и негры. И поэтому она находится на крючке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин предупредил, что США ждет экономический коллапс в случае победы Байдена.