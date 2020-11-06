Киев, , 06:42 — REGNUM Недавняя поездка украинского президента Владимира Зеленского в Лондон увенчалась, как это пытаются представить на Украине, огромным успехом. Почему достигнутые с Великобританией договоренности очень похожи на очередное надувательство Украины просвещенными европейцами, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Особенно гордятся украинские оптимисты достижением в области развития украинского военно-морского флота. Под этим развитием понимается строительство Великобританией для Украины целых восьми ракетных катеров. Катер, конечно, не крейсер, но тоже ничего, так рассудили, вероятно, украинские власти, выразив надежду, что с помощью Лондона они возродят «украинский флот, потерянный в 2014 году». Но тут есть не один, а пара нюансов.

Во-первых, такие катера полностью относятся к изделиям прошлого века, сейчас такое уже не строят, понятно почему, ведь жизнь такого изделия в реальных условиях конфликта будет крайне короткой. И, во-вторых, кредит в 1,25 млрд. фунтов, который предоставляется Украине на покупку английских катеров, при ближайшем рассмотрении оборачивается элементарной покупкой в рассрочку. Так что британская дружба влетит гражданам Украины в хорошую копеечку. Читайте статью Андрея Ганжи «Считывая арифметику англо-украинского «морского кредита»».