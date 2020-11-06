Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Вашингтонский чернокожий епископ Уилтон Грегори вошел в число 13 новых кардиналов, чье возведение в сан состоится в конце ноября в Ватикане. Насколько Грегори заслужил повышение, а насколько стал удобным кандидатом на фоне сотрясающих США маршей Black Lives Matter, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Уилтон Грегори

Можно считать кардинальский сан, ожидающий епископа Грегори, просто заслуженной ступенью карьеры, приличествующей для епископа, занимающего столичную кафедру в самой во многом сильной стране во всем мире. Но есть и некоторые сомнения, заставляющие наблюдателей заподозрить влияние политических мотивов. ведь не секрет, что отношения нынешнего Белого дома и Святого престола не самые лучезарные и со стороны Вашингтона уже звучала критика в адрес «неумеренно-теплых» отношений папы Франциска и Китая.

Возможно, что чернокожий епископ, позволявший себе критику уже в адрес президента Трампа, за недостаточную чуткость к протестам в поддержку чернокожих, стал удачным ответом со стороны Ватикана на поучения госдепа? Читайте статью Станислава Стремидловского «Папа Франциск подложил Трампу «неудобного соседа»».