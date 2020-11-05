Варшава, , 16:21 — REGNUM Культурные учреждения Польши будут закрыты с 7 по 29 ноября в связи с растущим уровнем распространения коронавируса. Министерство культуры и национального наследия объявило о том, что отрасль в связи с данным решением получит дополнительную поддержку. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Запрет касается работы концертных залов, оперных залов, театров, музеев, кинотеатров, общественно-культурных центров, библиотек и художественных галерей.

Исключениями является лишь проведение мероприятий, связанных с подготовкой с организацией мероприятий в удаленном формате: онлайн-выставок и онлайн-конференций. При этом, они должны быть проведены с учетом принципов санитарного режима.

Напомним, за последние 24 часа на территории Польши были зарегистрированы 24 692 новых случая заражений, при этом 373 человека с подтвержденных диагнозом COVID-19 скончались. С начала эпидемии в Польше подтверждено заражение 439 536 человек. 6 475 инфицированных умерли.