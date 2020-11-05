Варшава, , 16:17 — REGNUM Польский сенатор и директор одной из больниц Войцех Конечный заявил, что, если рост заражений в республике сохранит нынешние темпы, систему здравоохранения может ожидать коллапс уже на следующей неделе. Об этом 5 ноября сообщает Polskie Radio 24.

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По словам политика, в разных регионах растет спрос на кровати для пациентов с COVID-19. При этом, в некоторых регионах свободных мест в резерве осталось уже менее 20%. Также занята большая часть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Я директор больницы в Ченстохове. И я на конкретных примерах вижу, что происходит в Силезии и во всей стране. Похоже, что, если рост заболеваемости будет таким же, мы можем ожидать коллапса системы здравоохранения уже на следующей неделе», — сказал Войцех Конечный.

Сенатор подчеркнул, что количество пациентов в тяжелом состоянии или нуждающихся в кислородной терапии настолько велико, что в больницах ощущается нехватка мест.

Конечный также сообщил, что на данный момент у 1/8 персонала больницы, которую он возглавляет, выявлен коронавирус.

Напомним, за последние 24 часа на территории Польши были зарегистрированы 24 692 новых случая заражений, при этом 373 человека с подтвержденных диагнозом COVID-19 скончались. С начала эпидемии в Польше подтверждено заражение 439 536 человек. 6 475 инфицированных умерли.