Варшава, , 16:09 — REGNUM Экс-министр здравоохранения Польши Бартош Арлукович заявил, что во всех проблемах, с которыми столкнулась страна из-за высокого роста заражений коронавирусом, виновно правительство и лично премьер-министр Матеуш Моравецкий. Об этом передает Onet.pl.

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»Я обвиняю премьера в том, что он оставил людей наедине с вирусом. Я обвиняю его в том, что он оставил медсестер и врачей одних на вирусном фронте и не смог обеспечить безопасность больниц. Я обвиняю Моравецкого в неподготовленности государства к величайшей войне, с которой мы сталкиваемся сегодня», — сказал Бартош Арлукович.

По словам экс-министра, «сегодня страна неизбежно идет к вынужденному тотальному карантину, когда придется снова останавливать экономику». «Официальные цифры и так высокие, но никто не может сказать, как дела обстоят на самом деле», — подчеркнул Арлукович.

«Только в моем окружении около семи человек страдают классическими симптомами коронавируса и не могут пройти тест, потому что на них очередь и ближайший возможный срок — 6−8 дней. Это не имеет никакого смысла. Они находятся вне системы государственного контроля. Санэпидемстанция и минздрав о них не знают. Они остаются дома, потому что умны и ответственны. Сами приняли такое решение. Их семьи тоже закрыты дома, но государству о них ничего не известно. Это показывает реальный масштаб пандемии, который намного превышает 25 тысяч человек в сутки», — заключил экс-министр.

Напомним, за последние 24 часа на территории Польши были зарегистрированы 24 692 новых случая заражений, при этом 373 человека с подтвержденных диагнозом COVID-19 скончались. С начала эпидемии в Польше подтверждено заражение 439 536 человек. 6475 инфицированных умерли.