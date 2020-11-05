Брюссель, , 16:06 — REGNUM Еврокомиссия прогнозирует, что в 2020 году ВВП Польши упадет на 3,6%, что является более оптимистичным прогнозом, чем тот, который был представлен организацией летом текущего года. Напомним, тогда в Еврокомиссии считали, что по итогам нынешнего года ВВП республики упадет на 4,6%. Об этом передает Dziennik.

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Однако также ожидается, что восстановление показателей ВВП в следующем году маловероятно. По оценке Европейской комиссии, в 2021 году ВВП Польши увеличится лишь на 3,3%, хотя летом прогнозировалось, что в следующем году экономика республики вырастет на 4,3%.

Для сравнения с общеевропейскими показателями, стоит отметить, что в этом году ожидается спад экономики всего ЕС на 7,4%, а в следующем прогнозируется рост на 4,1%.

По сообщению Еврокомиссии, первая волна пандемии и введенные ограничения для борьбы с коронавирусом в Польше привели к заметному снижению экономической активности в первой половине текущего года. Ожидалось, что после спада экономической активности в первой половине года в третьем квартале произойдет резкое восстановление, поскольку меры сдерживания, введенные после пандемии, были ослаблены. Однако внезапное увеличение числа новых вспышек, по мнению аналитиков Комиссии, временно приостановит восстановление в последнем квартале 2020 года.

Европейская комиссия также прогнозирует, что безработица в Польше вырастет до 4% к концу текущего года, составит 5,3% в 2021 году и снизится до 4,1% в 2022 году.