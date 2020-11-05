Тбилиси, , 16:04 — REGNUM В Грузии не были зафиксированы случаи фальсификации результатов выборов в парламент страны, поэтому нет оснований для проведения повторного голосования. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 5 ноября сделал генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге.

«Внеочередные выборы проводятся там, где была фальсификация выборов. Такого в стране не было», — заявил Каладзе.

Он подчеркнул, что международные наблюдатели согласны с тем, что выборы в Грузии прошли в правовом русле, хотя и были «небольшие неточности». Гахария также упрекнул представителей оппозиционных партий в нагнетании напряжения и в провокациях.

Каладзе ранее сообщил, что в течение 4 и 5 ноября пересчитали результаты голосования на 11 участках, но фальсификации не выявили.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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