Москва, , 15:57 — REGNUM «Консолидироваться» русская нация может только за счёт внутренней работы, всё остальное — вспомогательное и производное, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 ноября, комментируя высказывания главы Россотрудничества Евгения Примакова.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщил ранее Sputnik, Примаков заявил, что Россотрудничество намерено расширить свою деятельность в странах ближнего зарубежья. Одна из главных задач агентства — укрепить «пояс безопасности и лояльности» на ближних рубежах с Россией, отметил глава Россотрудничества.

« Большинство из того, что прозвучало в выступлении руководителя «Россотрудничества» на конференции «Русские, XXI век…», заслуживает поддержки — в деятельности этой важной организации наметилась свежая, живая струя.

В то же время надо понимать, что «консолидироваться» русская нация может только за счёт внутренней работы, всё остальное — вспомогательное и производное. Или, другими словами, Русского мира за рубежом не будет до тех пор, пока он не вернёт себе силу в самой России.

Обращу внимание только на один оселок эффективности поддержки соотечественников, новую модель которой, как отметил Евгений Примаков, ищет сейчас Россотрудничество. Это организация, казалось бы, не такого уж и сложного дела: предоставления соотечественникам возможности обучать своих детей в российских школах, по российским программам. Сложность тут в том, что дети соотечественников за рубежом, как правило, учатся в местных школах на языках стран своего пребывания. Это понятно, потому что им в этих странах жить и потом — получать высшее образование, работать. В Россию вернутся немногие.

Итак, надо организовать такой процесс, чтобы молодые соотечественники могли учиться дистанционно и в то же время имели возможность живого общения со своими учителями в российских школах хотя бы один-два дня в неделю. Должны быть расширены и возможности учёбы с полной каждодневной нагрузкой — такой, которая существует, скажем, для детей сотрудников российских загранучреждений.

В 1990-е мы создать такое были не в состоянии. Но ведь с тех пор прошло уже 20 лет! А что получается на деле? Образование для соотечественников стало в этом году формально бесплатным, а реально посещать российские школы за рубежом теперь может меньше детей, чем прежде: только полная дистанционка или вариант учёбы каждый день. Нет гибкости — нет результата!