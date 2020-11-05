Джакарта, , 15:55 — REGNUM В штабе национальной полиции подготовили определенные меры безопасности, чтобы предупредить появление призывов к бойкоту французской продукции в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Полиция провела ряд мероприятий по предупреждению нежелательных ситуаций. Национальная полиция сотрудничает с религиозными лидерами и деятелями, чтобы уменьшить количество акций.

Призыв к бойкоту французских продуктов ранее был передан советом улемов Индонезии. Они призвали индонезийских мусульман бойкотировать французские товары, чтобы оказать давление на президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо осудил заявление главы Франции Эммануэля Макрона, которое оскорбляет ислам и задело чувства мусульман во всем мире. Президент высказал критику после встречи с несколькими религиозными лидерами в государственном дворце в Джакарте.