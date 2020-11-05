Тирана, , 16:39 — REGNUM Глава албанской партии Демократическое движение за интеграцию и жена президента Косово Илира Меты Моника Крюэмади 5 ноября была повторно оштрафована за отсутствие маски в общественном месте.

Моника Крюэмади Kevjassintkevin

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик ответила отказом на предупреждения полицейских и призывы надеть маску. Днем ранее Крюэмади также была принуждена к уплате штрафа за ответствие маски. За нарушения политик уплатила в казну 8000 лек или 5900 рублей.

Напомним, ранее, как сообщало ИА REGNUM, Крюэмади выступала против ношения масок, осуждая соответствующие предписания правительства из-за их непосильности для бедного албанского населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Албании призывает граждан игнорировать введение масочного режима