Киев, , 15:48 — REGNUM В кулуарах Верховной рады Украины сегодня, 5 ноября, подрались народные депутаты фракции «Слуга народа» Гео Лерос и Александр Юрченко.

Бойцовский клуб Иван Шилов © ИА REGNUM

После инцидента Лерос заявил журналистам, что Юрченко — «это бешеное чудовище» — первым бросился на него с кулаками и «ксенофобскими высказываниями».

Между тем в видео, которое опубликовали украинские СМИ, начало драки не зафиксировано, но видно, как Лерос пытается добить своего оппонента, который к тому моменту уже был на полу.

«Бил ногами по голове, напал сзади, у меня головокружение. Я вызвал правоохранительные органы и скорую помощь. Уверен, что правоохранительные органы дадут достойную оценку деятельности этого человека», — сказал прессе Юрченко.

Официальных комментариев от силовиков и руководства Рады в настоящий момент еще нет.

ИА REGNUM отмечает, что и Герос, и Юрченко являются фигурантами громких политических скандалов. Герос известен тем, что периодически обнародует компромат на главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Депутата Юрченко антикоррупционные органы подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте. Буквально накануне Высший антикоррупционный суд принял решение снять с него электронный браслет.