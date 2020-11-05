5 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

Демократы разочарованы, а республиканцы ликуют в борьбе за места в Сенате США. Почему наиболее вероятная победа Джо Байдена не стала триумфом демократов, пишет Александр Болтон в издании The Hill.

Игорь Юдкевич, , 18:45 — REGNUM Сенатские демократы чувствуют большое разочарование: их усилия по возвращению себе большинства в верхней палате Конгресса, похоже, снова потерпели неудачу. Вероятность того, что они вновь окажутся в меньшинстве на ближайшие пару лет, ударила по ним 4 ноября, когда кандидат от Демократической партии Сара Гидеон уступила республиканскому сенатору Сьюзен Коллинз в республиканском же штате Мэн. Хотя сейчас похоже, что кандидат от Демократической партии Джо Байден всё-таки одержит победу в президентской гонке, демократы надеялись на большую победу — особенно после того, как не смогли захватить Сенат в 2016 и 2018 годах.

Противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена Иван Шилов © ИА REGNUM

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Демократ Джон Хикенлупер, бывший губернатор штата Колорадо, который официально сверг действующего сенатора-республиканца в день выборов, сказал, что рассчитывал на триумф, который бы принес демократам ряд многочисленных побед. «Мы всё еще осторожно оптимистичны, но это не тот уровень волнения, с которым я надеялся проснуться», — говорит он.

Другие демократические стратеги и их помощники выразили свое разочарование. Майк Лакс, демократический стратег, прямо говорит, что разочарован, а Стив Джардинг, бывший помощник сенаторского комитета Демократической партии, признается: «Большинство людей думали, что демократы того и гляди отберут еще пару мест у тех сенаторов, которые казались очень уязвимыми. Они должны быть ужасно разочарованы. Они думали, что Байден потянет за собой больше. Если бы опросы были хотя бы отдаленно правильными и он мог бы выиграть у Трампа с 6, 7 или 8 пунктами, это помогло бы «вытянуть» некоторые неудачные для демократов сражения».

Выборы в США (сс) Phil Roeder

Джардинг также отметил, что раздражение партии распространилось и на Палату представителей, где демократы сохранили большинство, но республиканцы неожиданно вмешались в него.

Один из самых впечатляющих статистических фактов данных выборов состоял в том, что два кандидата от Демократической партии в Сенате, Эми Макграт и Джейми Харрисон, собрали 199 миллионов долларов для своих предвыборных кампаний против лидера сенатского большинства Митча Макконнелла (республиканца из Кентукки) и председателя сенатского судебного комитета Линдси Грэма (республиканца из Южной Каролины) — и в итоге проиграли примерно на 21 и 14 пунктов соответственно. Помощники демократов на Капитолийском холме выразили удивление по поводу такого итога выборов. «Главное разочарование — это Сенат. Это шок. Найдется очень мало людей, которые предполагали такой исход», — сетует сотрудник Сената от Демократической партии.

В то время как сенаторы-демократы на публике были осторожны в прогнозах о получении большинства в верхней палате Конгресса, многие из них полагали, что опросы выглядели для них весьма обнадеживающими. Республиканцы в Сенате контролируют 53 места и разбили сенатора-демократа Дуга Джонса в Алабаме, что означает, что демократам необходимо было получить четыре места, удерживаемых республиканцами, а также Белый дом. По состоянию на утро 5 ноября (мск), Хикенлупер выиграл в Колорадо, а демократ и бывший астронавт Марк Келли уверенно лидировал в Аризоне.

Но, нанеся серьезный удар по надеждам демократов, Сьюзан Коллинз победила Сару Гидеон, а сенатор-республиканец Том Тиллис имеет преимущество над кандидатом от Демократической партии Кэлом Каннингемом в Северной Каролине.

Теперь, когда сенатор-демократ Гэри Питерс сохранил свое место в Мичигане, демократы будут контролировать по крайней мере 48 мест в Сенате в следующем году — на два меньше из тех 50, которые необходимы им для контроля повестки дня. Это означает, что они должны выиграть второй тур голосования 5 января за место сенатора-республиканки Келли Леффлер, а также обойти республиканского сенатора Дэвида Пердью. Другими словами, путь сенатских демократов к большинству покоится на многих «если». При этом, к примеру, сенатор-республиканец от Аляски Дэн Салливан считался потенциально уязвимым на момент дня выборов, и тем не менее у него было преимущество в 31 пункт над демократическим претендентом Элом Гроссом после подсчета примерно 56 процентов голосов этого штата. А 4 ноября днем у Пердью было 50,6% голосов при подсчете примерно 92% бюллетеней.

Сенатор США Дэвид Пердью Gage Skidmore

Победить Леффлер также будет непростой задачей, поскольку она и ее соперник-республиканец Дуг Коллинз получили в первом туре внеочередных выборов в общей сложности 46,6% голосов, в то время как демократ Рафаэль Уорнок набрал 32,1% голосов при подсчете примерно 92% бюллетеней. Несколько других демократов, участвовавших в гонке, получили более 13% голосов. В итоге, хотя шансы на то, что нынешний лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер (Нью-Йорк) станет в Сенате лидером большинства, и не равны нулю, они быстро сокращаются.

Второй помощник сенатора-демократа отметил, что победа Коллинз в штате Мэн показала: независимые избиратели остались с ней, несмотря на их отвращение к президенту Трампу, который проиграл штат Байдену примерно на 10 пунктов, чего не предвидели демократические стратеги. А лидер республиканцев в Сенате — Митч Макконнелл —выглядел уверенным и довольным результатами выборов на пресс-конференции 4 ноября. Он чуть не объявил о победе в битве за Сенат, шансы на которую перед выборами обозначил как «50 на 50». «Мы находимся в довольно хорошем положении в Северной Каролине, но пока не можем объявить о победе», — сказал он, имея в виду ключевую гонку, которую демократы надеялись выиграть.

Затем он остановился на республиканской повестке дня, показывая мало признаков беспокойства о том, что демократы догонят республиканцев и возьмут большинство, преодолев лидерство Тиллиса в Северной Каролине или взяв одно, или, возможно, оба места в Сенате Джорджии во втором туре 5 января. «Нам нужен еще один спасательный пакет, — сказал он о новом законопроекте о помощи в ситуации с коронавирусом, — и я думаю, что мы должны сделать это до конца года».

Сенатор США Том Тиллис Jackson A. Lanier

В отличие от него, Чак Шумер 4 ноября повесил нос, особо не давая повода думать, будто он полагает, что демократы всё еще могут захватить верхнюю палату. А ведь после того, как республиканцы сохранили Сенат в 2018 году, Шумер сказал: «Карта в 2020 году намного лучше. … У нас будет очень хороший шанс в 2020 году».

Джон Эшбрук, республиканский стратег и бывший помощник Макконнелла, сказал, что Шумер и другие сенатские демократы переоценили свои силы в день выборов и неправильно истолковали позитивное освещение в СМИ того, как избиратели относились к Трампу и кандидатам Республиканской партии. «В конечном счете высокомерие обернулось великим падением демократов в этом избирательном цикле», — сказал он.