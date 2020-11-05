Москва, , 15:49 — REGNUM Заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Мелиты Вуйнович о том, что наступил ключевой этап пандемии коронавируса и следующие несколько месяцев будут крайне тяжелыми для многих стран, вызвало обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 5 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

»А то, что с этим короновирусом забили на плановые операции лечение других опасных хронических заболеваний это нормально. Такое впечатление, что таким образом во всем мире тупо избавляются от перенаселения», — пишет Иван И.

Ряд граждан пришли к выводу, что те меры по защите населения от распространения новой коронавирусной инфекции, которые предпринимают правительства стран, являются совершенно недостаточными. Они уверены, что несмотря на то, что такие организации, как ВОЗ следят за ситуацией, на самом деле, они ничего не контролируют.

«Одни заявления, предположения, страшилки всевозможные и ничего конкретного не делается. Нормального лекарства нет, диагностика… вообще отдельная тема. Все мероприятия сводятся к маскам и перчаткам. Медучреждения закрываются, врачей не хватает. Чем лечить толком не знают, всё методом тыка», — написал пользователь «А. В.».

Другие комментаторы указали, что из-за такого пристального внимания со стороны подобных организаций в сторону коронавируса многие попросту забыли про то, что существуют и другие болезни.

«За год в мире от ковид умерло 1,2 млн. человек. У нас пропали действительно опасные заболевания? Люди смертны, к сожалению, но ВОЗ спасёт гораздо больше людей, если обратит своё внимание на действительно серьезные болезни, а не будет изображать активную деятельность вокруг ОРВИ», — пишет Юлия Ермеева.

Нашлись и те, кто высказал уверенность в том, что коронавирус одолеть, теми мерами, которые сейчас используются, попросту невозможно. Пользователи высказали точку зрения, согласно которой ситуация может выправиться только в том случае, если устроить глобальную самоизоляцию сроком на один год.

«Справится с этим вирусом невозможно. Ну даже если представить фантастическую идею, что все население земли обеспечено вакциной на складах, привить в течении срока действия вакцины все население не в состоянии одновременно! Антитела не будут жить больше полугода! Все равно эта котовасия продолжится, то возобновляясь, то затихая. Только полная мировая самоизоляция на год поможет и то, границы со странами которые не способны ее контролировать (третий мир) не открывать 10 лет, вообще ни для кого, даже для дипмиссий», — поделился мнением пользователь De Co.

Напомним, 3 ноября представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила о том, что наступил ключевой этап пандемии коронавируса и следующие несколько месяцев будут крайне тяжелыми для многих стран.