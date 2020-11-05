Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Действия членов партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на протестных акциях выглядят так, будто они специально стремятся создать ситуацию, способствующую распространению коронавируса. Также заявление, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», 5 ноября сделал генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге.

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«Я думаю, они делают все возможное, чтобы заразилось как можно больше людей. Мы видели митинг в Батуми, мы видели много других случаев, а также то, что мы видели вчера на участковых комиссиях, где собрались по 20 человек и пытались устроить деструкцию, находясь без масок. Все это серьезная проблема», — сказал Каладзе.

Он призвал всех жителей Грузии, независимо от политических предпочтений, беречь друг друга и соблюдать осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов. Прошлой ночью возле зданий, где проходило рассмотрение жалоб на возможные нарушения во время выборов, оппозиционные партии проводили акции протеста.

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